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Dünya
AA 05.04.2024 09:40

İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki insani kriz için bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alındığını duyurdu.

İsrail, Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti
[Fotograf: AA]

İsrail 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti.

İnsani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

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