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Dünya
AA 31.03.2024 13:57

İsrail, Gazze'ye gece boyu saldırdı: 14 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'ye gece boyu saldırdı: 14 Filistinli öldü
[Fotograf: AA]

İsrail güçleri, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze'ye yönelik saldırılarına 177. gününde devam ediyor.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Han Yunus'un doğusundaki Beni Suheyla beldesine düzenlediği saldırıda 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus'un batısındaki Mavası'de ise İsrail'in topçu saldırı nedeniyle bir anne ile çocuğu hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre de Han Yunus'un batı bölgelerinde şiddetli patlama sesleri yükseliyor.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ın kuzeybatısındaki El-Esra beldesindeki iki konutu hedef aldı.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Gazze Vadisi bölgesi yakınlarındaki bir evin hedef alınması sonucu yaralanan yaşlı bir Filistinli de yaşamını yitirdi.

İsrail güçleri Gazze kentinin batısındaki evleri topçu atışıyla hedef aldı, ayrıca Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin güneyindeki Kuveyt Kavşağı civarına sis bombaları attı.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail Gazze
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