İsrail, Gazze Şeridi'nde Katar finansmanıyla inşa edilen toplu konutları bombaladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Han Yunus kentine saldırılar düzenledi.

Savaş uçaklarının Katar'ın finansal desteğiyle inşa edilen Hamed Toplu Konutlarını art arda birkaç kez hedef aldığı, saldırılarda binaların büyük bölümünün yıkıldığı aktarıldı.

İsrail ordusunun konutları bombalamadan hemen önce binaları tahliye etmeleri için sivilleri telefonla uyardığı ifade edilirken, söz konusu saldırıların sebep olduğu can kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail'in 2012'deki saldırılarının ardından Gazze Şeridi'nin yeniden imarındaki projelerde kullanılmak üzere yaklaşık 407 milyon dolar bağış yapan Katar, eski Katar Emirinin ismini taşıyan ve yaklaşık 2 bin 500 adet konuttan oluşan "Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Şehri"nin inşasını finanse etmişti.