ABD'nin Teksas eyaletinde 15 Aralık'ta bir F-35'in iniş sırasında düşmesi sonrasında Washington uyardı, İsrail harekete geçti.

İsrail elindeki 33 F-35 savaş uçağından 11'inin inceleneceğini açıkladı.

Bu uçakların hangara çekildiği duyuruldu, diğer 22 uçağın neden incelemeye alınmadığına dair ise bilgi paylaşılmadı.

Temmuz ayında da ABD ve İsrail, F-35’lerin fırlatma sistemlerindeki bir sorun nedeniyle bütün eğitim uçuşlarını durdurmuştu.