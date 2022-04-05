İsrail Ordu Radyosunun haberine göre, Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da bir askeri üste yaptığı konuşmasında, "Yahudiye ve Samarya'da (Batı Şeria) inşa çalışmalarına devam edeceğiz. Dondurma gibi bir durum yok. İşler düzenli biçimde olacak." dedi.

Bennett ayrıca İsrail güçlerinin son dönemde 15 "büyük saldırı girişimini" önlediğini ve "207 zanlının tutuklandığını" söyledi.

İsrail'in farklı kentlerinde 22-29 Mart'ta art arda yaşanan ve toplam 11 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırılar, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de gerginliği had safhaya çıkarmıştı. İsrail, özellikle işgal altındaki Batı Şeria'da askeri varlığını artırdığını duyurmuştu.

250'den fazla yasa dışı yerleşim birimi var

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Buradaki Yahudi yerleşimciler ve İsrail askerleri, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.