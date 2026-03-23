İsrail basını: ABD, İsrail'den İran'daki elektrik santrallerini hedef almamasını istedi

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Trump'ın İran ile görüşmeler yürütüldüğüne ilişkin açıklamasına dair, İsrail'in değerlendirmelerini paylaştı.

Habere göre, İsrailli yetkili, "ABD, İran'daki elektrik santrallerini hedef almamamız için bizden talepte bulundu." ifadesini kullandı.

Katar'ın "ABD'ye uyguladığı baskının" Trump'ı etkilediğini savunan yetkili, İran'ın enerji altyapısına saldırı tehdidinin durumu karmaşıklaştırdığını anlayan ABD Başkanı'nın geri adım attığını öne sürdü.

İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin değerlendirmelerine göre, ABD-İran görüşmelerinin İran Meclis Başkanı Kalibaf aracılığıyla yürütüldüğünü; ancak müzakerelerin çoğunlukla doğrudan değil, dolaylı yoldan ilerlediğini kaydetti.