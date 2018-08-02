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İsrail Başbakanı Netanyahu'dan İran'a uyarı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ı, Kızıldeniz üzerindeki önemli boğazlardan biri olan Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma girişimine karşı uyardı.

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İsrail Başbakanı Netanyahudan İrana uyarı

İsrail Başbakanı Netanyahu İran'ı, Kızıldeniz üzerindeki önemli boğazlardan biri olan Babu'l Mendeb Boğazı'nı kapatma girişimine karşı "Buna engel olacak güçlü bir uluslararası koalisyonu karşısında bulacağına eminim. Bu koalisyonun içinde İsrail de olacaktır" diyerek uyardı.

Ülkenin kuzeyindeki Hayfa deniz üssünde, deniz subaylarının mezuniyet töreninde konuşan Netanyahu, "İran, Babu'l Mendeb'i kapatmaya çalışırsa karşısında buna engel olacak güçlü bir uluslararası koalisyon bulacağına eminim. Bu koalisyonun içinde İsrail de olacaktır." dedi ancak koalisyonun hangi ülkelerden teşekkül edeceğiyle ilgili bilgi vermedi.

Netanyahu, denizin kendilerine pek çok olanak sunduğunu, deniz sayesinde İsrail gemilerinin geniş bir alana ulaşabildiğini ve bunun da ülkeye büyük bir güç kattığını sözlerine ekledi.

İran destekli Husiler geçen hafta Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine saldırı düzenlemişti.

Saldırıda tankerlerden biri hasar görürken Riyad yönetimi, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan petrol transferinin askıya alındığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Kasım Süleymani saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Kızıldeniz'in artık ABD için güvenli olmadığını" söylemişti.

Kaynak: AA

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