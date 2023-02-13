Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu Nablus'ta Emir Bestami adlı bir vatandaş öldü, bir kaç kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Nablus'taki bir evi ablukaya alan İsrail güçleri ile Filistinliler arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Abluka sırasında İsrail askerleri gerçek mermi ve el bombaları kullandı.

Öte yandan Aslan İni adlı Filistinli silahlı bir grup, Nablus baskını sırasında İsrail güçleriyle çatıştıklarını duyurdu.

Aslan İni açıklamasında, "Gruplarımız, işgal güçlerini pusuya düşürdü ve askerlerin arasında bombayı patlattıktan sonra üzerlerine kurşunları yağmur gibi yağdırdı" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu açıklamaya karşılık İsrail ordusundan henüz bir yorum yapılmadı.