İsrail askerlerinden Filistinlilere sert müdahale
Filistinliler, Batı Şeria'da, İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerini protesto etti. Gösterilere yine İsrail şiddeti damga vurdu. Yahudi bir yerleşimci de Filistinli göstericilerin üzerine ateş etti.
Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Batı Şeria'da gösteriler düzenledi.
El-Mugayyer'deki gösteriler sırasında Yahudi bir yerleşimci, Filistinli göstericilerin üzerine ateş açtı.
Olaya İsrail askerleri müdahale etti.
İsrail askerlerinden sert müdahale
Batı Şeria'daki diğer bölgelerde ise İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Görgü tanıkları çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiğini aktardı.
Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor
İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.
Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.
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