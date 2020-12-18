Filistinliler, İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için cuma namazı sonrası Batı Şeria'da gösteriler düzenledi.

El-Mugayyer'deki gösteriler sırasında Yahudi bir yerleşimci, Filistinli göstericilerin üzerine ateş açtı.

Olaya İsrail askerleri müdahale etti.

[Fotoğraf: Reuters]

İsrail askerlerinden sert müdahale

Batı Şeria'daki diğer bölgelerde ise İsrail güçleri, gösterileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.

Görgü tanıkları çok sayıda Filistinlinin gazdan etkilendiğini aktardı.

[Fotoğraf: Reuters]

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim yeri bulunuyor

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zorlaştırıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

[Fotoğraf: Reuters]