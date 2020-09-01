Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteriye müdahale eden İsrail askerleri, 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hanun'u yerlerde sürükleyerek darbetti.

[Fotoğraf: AA]

Bir İsrail askeri direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayadı.

İsrail askerlerinin şiddetine rağmen yaşlı adamın elindeki Filistin bayrağını yere bırakmaması dikkati çekti.

[Fotoğraf: AA]

İsrail güçleri, darbederek vücudunda morluklara neden oldukları Hanun'u birkaç saat alıkoyduktan sonra serbest bıraktı.

"Yahudi yerleşimlerine karşı durmak için buradayız"

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti Sözcüsü Abdullah Ebu Rahme, yaptığı açıklamada, onlarca dönüm tarım arazisine el konularak Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesine karşı durmak için burada olduklarını belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Ebu Rahme, söz konusu projenin kentin güneyindeki beldeleri merkezden ve kuzeyden ayıracağını ifade ederek, Filistinli gruplara harekete geçme çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, İsrailli yetkililerin geçen yıl kendilerine bu topraklarda bir sanayi bölgesi kurmak için yaklaşık 800 dönümlük bir alana el koymayı planladıklarını bildirdiğini belirtiyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'ın verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 253 yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.