Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 26'sı gerçek mermiyle olmak üzere 69 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada yaralıların durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

AA kamerası da İsrail askerlerinin hedefinde

İsrail askerleri, Gazze sınırındaki gösteri sırasında Anadolu Ajansı (AA) için çalışan serbest gazeteci Muhammed Dahlan'ın kamerasını da plastik mermiyle hedef aldı.

Saldırıyı yara almadan atlatan Dahlan, İsrail askerleri tarafından vurulan bir gence yaklaştığında kendisine de ateş açıldığını söyledi.

Dahlan, saldırı sırasında kamerasının isabet alarak kullanılmaz hale geldiğini aktardı.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında işgal karşıtı eylemler düzenliyor.

[srail güçlerinin müdahalesi sonucu bir Filistinli çocuk yaralandı. Fotoğraf: AA]

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.

El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başından bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit oldu, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA