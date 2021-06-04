Haber Giriş: 4 Haziran 2021 Cuma 17:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İsrail askerleri Filistinli genci darbetti
Filistin'in Batı Şeria bölgesinde İsrail askerleri Filistinli bir aileye saldırdı. Ailenin 18 yaşındaki çocuğunun acımasızca dövüldüğü anlar kameraya yansıdı.
Filistin'in El Halil kentinde bir aile, İsrail askerleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.
Filistinli ailenin 18 yaşındaki çocukları İsrail askerlerine karşı koydu. İsrailli askerlerin tepkisi ise sertti.
Tüfeğin dipçiğiyle vurdular
Filistinli genci bir duvarın kenarına sıkıştıran İsrail askerleri, genci dakikalarca darbetti. Dizleriyle gencin boynuna baskı uygulayan askerler, tüfeğin dipçiğiyle vurmaya devam etti.
İsrail askerleri müdahale etmek isteyenlere izin vermedi. Ses bombası ve plastik mermi de kullandı.
Filistinli aileden 4 kişi saldırıda yaralandı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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