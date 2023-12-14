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Dünya
AA 14.12.2023 14:10

İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

İsrail askerleri, Cenin’de bir camiyi işgal ederek hoparlörlerden Yahudi duası okudu
[Fotograf: AA]

İsrail ordusunun, Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve kuşatma devam ederken, İsrail askerleri şehirdeki bir camiye çirkin saldırıda bulundu.

Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu.

Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu “Şema Yisrael” (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi.

Fanatik Yahudi gruplar, bu görüntüleri, sosyal medya hesaplarında övgüyle paylaşırken, camiye yapılan saygısızlık çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından büyük tepki çekti.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan camideki saygısızlığı övdü

Öte yandan İsrail’in ırkçı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Cenin'deki camiye saygısızlık yapan askerleri övdü.

Bakan Ben-Gvir, görüntüleri kendi Telegram hesabından paylaşarak, "Kahraman askerlerimizden Cenin'de bir camide Şema İsrael duası." ifadelerini kullandı.

İsrail güçleri, 3 gündür kuşatmaya alarak kanlı baskınlar düzenlediği Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı’nda şu ana kadar 11 Filistinliyi öldürdü.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, Filistinli sağlık ekiplerinin içeri girişine de kısıtlama getiriyor.

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