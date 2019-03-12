Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kimliği henüz bilinmeyen Filistinli bir gencin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit olduğu belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise El Halil kentindeki bir askeri noktada, İsrail askerlerine yönelik bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN da saldırıda bulunduğu iddia edilen Filistinlinin "etkisiz hale" getirildiğini duyurmuştu.

İsrail'in ihlalleri sürüyor

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

Kaynak: AA