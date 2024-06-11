İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Cenin, Nablus, Ramallah ve El Halil kentleri ile Kudüs'te baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 15 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 170'e ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı yürütülen "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.