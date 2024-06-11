Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2024 14:05

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 15 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 15 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Beytüllahim, Kalkilya, Cenin, Nablus, Ramallah ve El Halil kentleri ile Kudüs'te baskınlar düzenlediği belirtildi.

Söz konusu baskınlarda 15 Filistinlinin daha gözaltına alındığı kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 9 bin 170'e ulaştığı belirtildi.

İsrail askerlerinin baskınlar sırasında gözaltına aldığı Filistinlilere ve ailelerine yönelik şiddete başvurduğu, evlerine zarar verdiği ve doğrudan ateş açtığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere karşı yürütülen "kapsamlı saldırılar" yoluyla Filistinlileri sistematik şekilde toplu cezalandırmaya tabi tuttuğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 534 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması Batı Şeria
Sıradaki Haber
Almanya, Ukrayna'nın hava savunmasının daha da güçlendirilmesi çağrısında bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:24
Hakan Fidan: BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrar için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz
15:21
D-8 ticaret bakanları İstanbul'da toplandı
15:13
Gazze Belediyesi: Gazze halkı aşırı derecede su sıkıntısı yaşıyor
15:08
Rusya: Ukrayna'da 2 yerleşim birimini ele geçirdik
14:59
Bakan Koca'dan hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesine ilişkin paylaşım
14:44
Malavi Devlet Başkan Yardımcısı Chilima uçak kazasında hayatını kaybetti
Tunus'ta kiraz hasadı başladı
Tunus'ta kiraz hasadı başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler
İstanbul'da hasta taşıdığına inanmadıkları ambulansın önünü kesip kontrol ettiler
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ