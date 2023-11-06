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Dünya
AA 06.11.2023 11:18

İsrail askerleri Batı Şeria'da evlere baskın düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Halhul'da bazı evlere baskın düzenledi. Saldırılarda gerçek mermi kullanılırken, 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da evlere baskın düzenledi: 1 ölü, 5 yaralı
[AA (Arşiv)]

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kenti yakınında yer alan Halhul'da bazı Filistinlileri gözaltına almak için baskın düzenlediğini belirtti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail güçlerinin Halhul şehrinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle vurarak öldürdüğü, 3'ü ağır olmak üzere 5 kişiyi de yaraladığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, hayatını kaybeden Filistinlinin 21 yaşındaki Mahmud Atraş olduğunu bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 155 Filistinli yaşamını yitirdi. 

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