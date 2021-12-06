İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Tulkerim ile İsrail'in Tayyibe kentleri arasında yer alan Te'enim (Cubara) askeri kontrol noktasına bir Filistinlinin aracıyla saldırı düzenlediği iddia edildi.

Olay yerinde bulunan bir İsrail "güvenlik görevlisinin" ağır yaralandığı vurgulanan açıklamada, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Filistinlinin de açılan ateş sonucu öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, olay yerinde tıbbi müdahalesi yapılan ağır yaralı güvenlik görevlisinin Tel Hashomer kentindeki Sheba Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı.

Kimliği tespit edilemedi

Filistin makamlarından söz konusu olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, hayatını kaybeden Filistinlinin kimlik bilgisine de ulaşılamadı.

İsrail güçleri cumartesi akşamı da işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 25 yaşındaki Filistinli Muhammed Selime'yi öldürmüştü.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.