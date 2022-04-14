Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyindeki Silvad beldesine düzenledikleri baskında göğsünden vurulan Alyan yaşamını yitirdi.

Sağlık ekipleri, gerçek mermiyle yaralanan 6 kişiye müdahale etti, bu kişilerin durumları stabil.

Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin Silvad beldesine düzenledikleri baskında bir evi kuşattıklarını ve megafonlarla evdekilerden teslim olmalarını istediklerini aktardı. Bölgede İsrail askerleriyle Filistinliler arasında olaylar çıktı.

İsrail ordusunun, yoğun olarak Filistinlilerin yaşadığı Batı Şeria'ya son dönemdeki müdahalelerinde bölgedeki şiddet olayları tırmandı.

Nablus kentinde 34 yaşındaki Muhammed Hassan Assaf ve Beytüllahim'in batısındaki Husan beldesinde 14 yaşında bir Filistinli çocuk, İsrail askerlerince vurularak öldürüldü. Beytüllahim'de hayatını kaybeden Filistinli çocuğun naaşı İsrail askerleri tarafından götürüldü.

Öte yandan İsrail ordusu, askerlerin Beytüllahim yakınlarında molotofkokteyli atan bir şüpheliyi vurduğunu açıkladı.

İsrail basınındaki haberlerde de ordu ve özel kuvvetlerin, Ramallah'ın kuzeyindeki Silvad beldesinde, Yahudilerin kutsal Hamursuz Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu iddia edilen bir grubun bulunduğu evi kuşattığı bildirilmişti.

İsrail'de son 3 haftada düzenlenen 4 saldırıda 14 İsrailli hayatını kaybetmişti. İsrail ordusunun, mart sonundan itibaren Filistinlilerin yoğunlukta yaşadığı Batı Şeria'ya düzenlediği baskınların ardından bölgedeki şiddet olayları artmış, bu süreçte en az 20 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun, Batı Şeria'ya baskınlarında ve çıkan olaylarda 10 Nisan'dan bu yana 8 Filistinli hayatını kaybetti.