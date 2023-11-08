Açık 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.11.2023 09:03

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kentinde gece boyunca baskınlarını sürdürdü, aralarında 2 gazetecinin de olduğu çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdü, 2 gazeteciyi gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi kampüsüne askeri araçlarla baskın düzenledi.

El Halil kentinde evlere baskın düzenleyen İsrail askerleri, Muhammed el-Atraş ve Amir Ebu Arafe adlı 2 gazeteciyi gözaltına aldı. Ayrıca, El Halil kentinin Devra, Harsa, Halhul beldeleri ve El-Arub Mülteci Kampı'na da baskınlar düzenleyen İsrail güçleri birçok Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri Beytüllahim, Ramallah, Nablus, Kalkilye ve Eriha kentlerine de baskınlar düzenledi. Baskınların yaşandığı bölgelerin birçoğunda İsrail askerleri ile Filistinliler arasında olaylar çıktı. Eriha yakınlarındaki Akbet Cebr Mülteci Kampı ile Kalkilye kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri ile Filistinli silahlı direnişçiler arasında çatışmalar yaşandı.

İsrail güçleri, Gazze'deki saldırılarının yanı sıra 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonlarını da sürdürüyor.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Endonezya'da 6,7 ve 7,1 büyüklüğünde iki deprem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
10:32
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
10:29
Hamas: Gazze'nin yönetimi Filistin'in özel meselesidir, hiçbir güç bu gerçeği değiştiremez
10:34
Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi
10:24
Bakan Tunç: İsrailli saldırganlar Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde hesap verecek
10:20
TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Fettuh'u ağırlayacak
Tekirdağ'da sis etkili oldu
Tekirdağ'da sis etkili oldu
FOTO FOKUS
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
Bir kişinin suni çiçeği koparmaya çalışırken oteli yaktığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ