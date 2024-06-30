İsrail asker köpeğinin saldırısına uğrayan Filistinli kadın: Ölümü gözlerimle gördüm

İsrail işgali nedeniyle 1948'de yaşadığı zorlu göçü tekrar yaşamak istemeyen 70 yaşındaki Tennani, ailesinin geri kalan üyelerinden farklı olarak İsrail ordusunun 12-31 Mayıs tarihleri ​​arasında yaşadıkları kampa 20 gün süreyle düzenlediği saldırıda zorla yerinden edilmeyi reddetti.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan yaşlı kadın, 14 Mayıs gecesi her gece yaptığı gibi yatsı namazını kıldıktan sonra yatağına uzandığında, İsrail askerlerinin evine baskın yapıp vahşi bir köpeği üzerine salacaklarını beklemediğini ifade etti.

"Sesimi kimseye duyuramadım, sabaha kadar kanlar içinde yardım bekledim"

Sırtında kamera taşıyan İsrail asker köpeğinin aniden odaya girerek kendisine saldırdığını söyleyen Tennani, yaşadığı dehşet dolu anları şu ifadelerle dile getirdi:

"Ben uykuya daldığım anda köpek odaya girip saldırdı. Köpek, keskin dişlerini kemiklerime ulaşana kadar koluma batırdı. Bu sırada İsrail askerleri dışarı çağırana kadar, etimi yemeye ve onu yerde sürüklemeye devam etti. Daha sonra sabaha kadar kanlar içinde tek başıma bırakıldım. Ölümü kendi gözlerimle gördüm."

Ağır şekilde kolundan yaralanan yaşlı kadın, İsrail ordusunun kampta devam eden bombardımanı nedeniyle ertesi gün sabaha kadar evden çıkıp hastaneye gidemediğini belirtti.

Uzun süre kan kaybettiğini ve komşulardan biri duysun ve yardıma koşsun diye çığlık atmaya devam ettiğini söyleyen Tennani, "Maalesef herkes çoktan kamptan ayrılmıştı ve sesimi kimseye duyuramadım. Sabaha kadar kanlar içinde yardım bekledim." sözleriyle yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

"Yardım bulabilmek için saatlerce yürüdüm"

Sesini kimseye duyuramayan yaşlı kadın, ertesi sabah İsrail bombardımanı devam etmesine rağmen kendisine yardım edecek birini bulmak için saatlerce kanlar içinde düşe kalka yürüdüğünü, sonunda Cibaliya'da bulunan Yemen es-Said Hastanesi yakınında bir gencin onu fark ederek hastaneye götürdüğünü anlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarının sona ermesini, yardım girişlerine izin verilmesini ve her şeyin normale dönmesini ümit ettiğini aktaran Tennani, "Özellikle Gazze Şeridi'nin kuzey bölgeleri ciddi bir gıda ve sebze sıkıntısı çekiyor. Konserve yiyecekler dışında hiçbir şey yok. Yardım girişlerine izin verilmesini istiyorum." dedi.

Katar merkezli televizyon kanalı Al Jazeera'nın, 25 Haziran'da, Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin, eğitimli bir köpeği, evinde uyuyan Filistinli yaşlı kadına (67) saldırttığı görüntüyü paylaşmasının ardından yüzlerce sosyal medya aktivisti tepki vererek görüntüleri paylaşmıştı.

İsrail askerleri sistematik şekilde eğitilmiş köpekleri sivillerin üzerine salıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) de söz konusu olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki askeri saldırıları sırasında Filistinli sivillere saldırmak ve gözaltı merkezlerindeki esirleri korkutmak, yaralamak ve onlara tecavüz etmek için köpekleri kullanması sistematik ve yaygın olarak takip edilen bir davranıştır." ifadelerine yer vermişti.

"İsrail güçlerinin Gazze'deki askeri saldırıları sırasında, özellikle evlere, hastanelere ve barınma merkezlerine yapılan baskınlarda büyük polis/askeri köpekleri kullandığı onlarca vakayı belgeledik." denilen açıklamada, İsrail askerlerinin köpekler sivillere saldırırken onlarla alay ettikleri kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazzeli yaşlı kadın Tennani'nin sosyal medyada yayılan görüntülerinin tek bir vaka olmadığı, benzer bir çok vakanın yaşandığı kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 877 Filistinli öldü, 86 bin 969 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.