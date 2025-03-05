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Dünya
AA 05.03.2025 14:40

İspanya'ya yılın ilk 2 ayında 9 bin 141 düzensiz göçmen geldi

İspanya İçişleri Bakanlığı, bu yılın ilk 2 ayında ülkeye 9 bin 141 düzensiz göçmenin geldiğini açıkladı.

İspanya'ya yılın ilk 2 ayında 9 bin 141 düzensiz göçmen geldi

Bakanlığın açıkladığı 2025 verilerinde, İspanya'ya gelen 9 bin 141 düzensiz göçmenin 8 bin 969'unun 217 tekneyle ülkeye giriş yaptığı bildirildi.

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'ya doğru düzensiz göçte en fazla kullanılan güzergah olan Kanarya Adaları'na ocak ve şubat aylarında gelen toplam düzensiz göçmenin sayısı ise 7 bin 138 olarak kaydedildi.

Bakanlık, 2024'ün aynı dönemine göre kıyaslama yapıldığında İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 34,9'luk düşüş olduğu bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçmen akınının bir yıl öncesine göre arttığı İspanya'daki tek bölge Balear Adaları olurken, 2024'ün ilk 2 ayına kıyasla 2025'te buraya gelen düzensiz göçmen sayısında yüzde 17,8 artış olduğu belirtildi.

İspanya'ya gelen düzensiz göçmen sayısı 2024'te rekor kırarak 46 bin 843 olarak açıklanmıştı.

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