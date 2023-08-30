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Dünya
AA 30.08.2023 12:48

İspanya'dan İngiltere'ye sözlü nota

İspanya Dışişleri Bakanlığı, ülkenin güneyinde bulunan ve İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan Cebelitarık sularında ağustosta yaşanan üç olaydan dolayı İngiltere'ye sözlü nota verdi.

İspanya'dan İngiltere'ye sözlü nota
[Fotograf: Reuters]

İspanya resmi haber ajansı EFE'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Cebelitarık suları yakınlarında 1, 14 ve 21 Ağustos tarihlerinde yaşanan üç olaydan dolayı İngiltere'nin Madrid Büyükelçiliğine sözlü nota verildiği bildirildi.

Söz konusu olayları "çok ciddi" olarak değerlendiren İspanya'nın, İngiltere'ye bağlı gemilerin İspanyol sularındaki hareketlerine karşı protestosunu "en güçlü şekilde dile getirdiği" ifade edildi.

İspanya, "Cebelitarık'ta limanın iç kısmı dışındaki denizde İngiltere'nin kıta sahanlığını tanımadığını ve bu zamana kadar yaptığı gibi İspanyol sularındaki egemenliğini kullanmaya devam edeceğini" vurguladı.

Verilen bilgilerde, 1 Ağustos'ta Gas Venus adlı gaz tankerinin açık denizde başka bir gemiye yakıt ikmali yaparken büyük miktarda yakıtı Algeciras Körfezi'ne döktüğü, 14 Ağustos'ta Gümrük Gözetim Servisi'ne (SVA) ait Colimbo II gemisinin çalışmasının İngiltere gümrük servisine ve Kraliyet Donanmasına ait üç gemi tarafından engellendiği ve riskli bir durum oluşturulduğu, 21 Ağustos'ta İspanyol balıkçı gemisi Mi Daniela'nın İngiliz devlet gemilerince İspanyol sularında taciz edildiği kaydedildi.

Cebelitarık'ın geçmişi

Birleşmiş Milletlerin (BM) "özerk olmayan ülke" listesinde yer alan, İspanya'nın güneyindeki Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği, 1713'te imzalanan Utrecht Antlaşması ile İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti.

İspanya, bu anlaşmada, boğaz ve kara sularıyla ilgili bir hüküm olmadığını savunurken, İngiltere, Cebelitarık'ın bütünüyle kendisine bırakıldığını belirtiyor.

İspanya, Cebelitarık sorununa karşı BM'nin toprak bütünlüğü ve dekolonizasyon ile ilgili kararlarını gerekçe gösterirken İngiltere, yarımadanın kendi siyasi statüsünü belirleme hakkına sahip olduğunu savunuyor.

Cebelitarık'ta bu zamana kadar egemenlik haklarıyla ilgili 2 kez (1967, 2002) halk oylaması yapılmış ve ikisinde de büyük bir farkla İngiltere'den yana sonuç çıkmıştı.

Cebelitarık'ın ekonomisi, "off-shore" bankacılığı, internet üzerinden bahis ve turizme dayanıyor. İspanya'nın güneyindeki 6,7 kilometrekarelik kara parçası, askeri ve diplomatik gerekçelerle zaman zaman İspanya ile İngiltere arasında gerginliğe yol açıyor.

İngiltere'nin AB'den resmen ayrıldığı 1 Şubat 2020'den bugüne AB-Cebelitarık ilişkilerinde belirsizlik hakim olurken Cebelitarık'ın statüsü ve İspanya sınırının nasıl izleneceği konularında taraflar arasında bugüne kadar uzlaşma sağlanamadı.

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