Dünya

İspanya'da küçük kızın tehlikeli oyunu kamerada

09 Ocak 2020 Perşembe 11:28 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 12:27

İspanya'da küçük bir kız, hiçbir güvenlik önleminin bulunmadığı evinin penceresinden binanın dış cephesine çıkarak balkona doğru yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.