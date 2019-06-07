Parlamenter monarşi ile yönetilen İspanya'da 28 Nisan'da yapılan erken genel seçimlerin ardından meclise giren siyasi partilerin liderleriyle tek tek görüşen Kral 6. Felipe tarafından verilen hükümeti kurma görevini kabul eden Sosyalist İşçi Partisi'nin lideri Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, "Ülkeyi yönetecek tek alternatif sosyalist hükümet. Başka alternatif yok. Ya sosyalist parti ülkeyi yönetecek ya da sosyalist parti yönetecek." dedi.

"Ülkeyi ilerici değerlerle yöneteceğim." ifadesini kullanan Sanchez, önceliklerini "iklim ve ekolojik değişimle mücadele, ekonomide ve eğitimde dijitalleşme, kadın erkek eşitliği ve Avrupa Birliği" olarak sıraladı.

Hükümete güvenoyu vermeyecekler

Diğer yandan, Başbakan Yardımcısı olan PSOE milletvekili Carmen Calvo da sağ görüşlü Halk Partisi (PP) veya liberal sağdan Vatandaşlar (C's) partisinin çekimser oyuyla bir azınlık hükümeti kurmalarının "en demokratik yol" olduğunu savundu.

Ancak mevcut durumda, hem PP hem de C's liderleri, Sanchez'in kuracağı hükümete güvenoyu vermeyeceklerini açıkladı.

Meclis içinde şu ana kadar PSOE'ye tek açık destek veren fakat tek başına desteği yeterli olmayan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos'un "koalisyon hükümeti" teklifi de karşılık bulmadı.

PSOE liderinin kendisiyle görüşmemesinden yakınan Unidas Podemos lideri Pablo Iglesias, "İki haftadır Sanchez ile konuşmuyorum." diyerek tepkisini gösterdi.

PSOE yetkilileri, meclis matematiğine göre sadece azınlık hükümeti kurulabileceğini savundu.

Tutuklu yargılanan 3 Katalan milletvekilliğinden istifa etmeyecek

Bu arada 28 Nisan'daki erken genel seçimlerde milletvekili seçilen ancak, 1 Ekim 2017'deki yasa dışı bağımsızlık referandumunu organize etmek suçundan tutuklu yargılandıkları için Meclis Başkanlık Divanı tarafından yetkileri dondurulan 3 Katalan milletvekilinin milletvekilliğinden istifa etmeyecekleri açıklandı.

Tutuklu yargılanan diğer Katalan milletvekili Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) lideri Oriol Junqueras ise 26 Mayıs'taki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde parlamenter seçilmesinden dolayı milletvekilliğini partisinden bir adaya bırakarak, AP parlamenterliğini tercih edeceğini bildirdi.

Diğer yandan Katalonya için Birlik (JxCAT) partisinden liste başı adayı olarak meclisi giren, tutuklu yargılanan Katalan milletvekillerinden Jordi Sanchez'in, Kral'ın siyasi partilerin liderleriyle yaptığı görüşmeye katılma talebi Yüksek Mahkeme tarafından reddedilince yerine JxCAT partisinden milletvekili Laura Borras, Kral tarafından kabul edildi.

Kral 6. Felipe ile yaklaşık 1 saat görüştükten sonra gazetecilere açıklama yapan Borras, "Biz Katalanların kralı yoktur." dedi.

Borras, Kral 6. Felipe'ye "İspanya'daki tutuklu siyasetçilerin gerçeğini" anlattığını ve Jordi Sanchez'in yazdığı bir mektubu ilettiğini söyledi.

Yeni hükümetin temmuz ayında kurulması bekleniyor

Son 4 yılda 3. kez seçime giden İspanya'da yeni hükümetin temmuz ayının ilk haftasında kurulması öngörülüyor.

İspanya'da siyaset uzmanları, 2018 Haziran ayında kurduğu azınlık hükümeti sadece 10 ay süren Sanchez'in yeni kuracağı hükümetin de çok uzun ömürlü olmayacağını belirtiyor.

Kaynak: AA