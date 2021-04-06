İspanya'da, son 1 yılda 15'inci kez eylem yapan doktorlar, bu kez Madrid özerk yönetimi sağlık bakanlığı binası önünde toplandı.

Seslerini duyurabilmek için basın mensupları karşısında her seferinde farklı koreografiler hazırlayan doktorlar, bu kez klasik müzik eşliğinde üzerlerindeki doktor önlüklerini çıkarıp, yerel yönetimin sağlık bakanlığı binası önünde yere bıraktı.

"Siyasetçiler uzun zamandır bizleri kendi kaderlerimize terk etti"

Madrid'deki doktor sendikası AMYTS'nin ilk hasta kabul bölümü başkanı, aile hekimi Maria Justicia Lopez, "Siyasetçiler uzun zamandır bizleri kendi kaderlerimize terk etti. Sektöre yatırımlar az, ciddi personel eksikliğimiz var, salgınla artık tahammül edemeyeceğimiz aşırı çalışma yüküyle karşı karşıyayız ve ilk hasta kabul birimleri artık tükendi, ölmek üzere."dedi.

"Çok sayıda meslektaşımız ya hastalandı ya da öldü"

COVID-19 ile sağlık sektöründeki açıkların tamamen gün yüzüne çıktığını ifade eden Lopez, "Çok sayıda meslektaşımız ya hastalandı ya da öldü. Yeni doktor alımları yapılmıyor. Bu yaranın sarılması ve siyasetçilere sesimizi duyurmak için gösteri yapmaktan başka çaremiz yok." değerlendirmesinde bulundu.

Gösteriler seçimlere kadar her salı devam edecek

Lopez, Madrid'de 4 Mayıs'ta yapılacak yerel parlamento seçimlerine kadar her salı gösteri yapmaya devam edeceklerini, eğer siyasetçiler tarafından kayda alınmazlarsa ertelenen grev kararını seçimlerin ardından yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

İspanya'da COVID-19 salgının en yoğun görüldüğü bölge olan Madrid özerk yönetiminde, ilk hasta kabul departmanında en az 1500 doktor eksiği bulunduğunu aktaran AMYTS sendikası temsilcileri, mevcut durumda doktorların günde yaklaşık 80 hasta baktığını, hastalara 2-3 dakika ayırabildiklerini ve bunun sürdürülebilir bir durum olmadığını ifade ediyor.

Ülke genelinde 75 bin 783 kişi hayatını kaybetti

İspanya'da şimdiye kadar 3 milyon 311 bin 325 COVID-19 vakası tespit edilirken, 14 bin 579'u Madrid'de olmak üzere ülke genelinde 75 bin 783 kişi hayatını kaybetti.