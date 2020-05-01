Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 268 olarak açıklanan günlük ölü sayısındaki artış, bugün artarak 281'e çıktı.

Salgından ölenlerin toplam sayısı da 24 bin 824'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte bin 781 artışla 215 bin 216'ya çıktığını açıkladı.

Diğer yandan COVID-19 teşhisi konulan hastalarda iyileşme sayısı da son 24 saatte 2 bin 628 artışla 114 bin 678 oldu.

Nüfusu 5 binden az olan yerlerde, saat aralığı kuralı getirilmedi

Hükümet, 2 Mayıs Cumartesi gününden itibaren bireysel olarak spor ve dolaşmak amacıyla sokağa çıkılmasına izin veren kararına bazı kısıtlamalar getirdi.

Bu kapsamda, yetişkinlerin spor yapmak ve dolaşmak için sokağa çıkma saatle ri 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığı olarak belirlendi.

Çocukların da 12.00-19.00 aralığında sokağa çıkmalarına izin verildi. 14 yaş altı çocuklar, yanlarında bir aile üyesi bulunması şartıyla sokağa çıkabilecek.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde, sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Ülkede 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü halin (OHAL) gevşetilmesi kapsamında sokağa çıkacak İspanya'da halktan sosyal mesafe ve maske takma tavsiyelerine uymaları, evlerinin 1 kilometre uzağına gitmemeleri ve 1 saatten fazla sokakta kalmamaları istendi.

COVID-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 9 Mayıs'a kadar devam edecek OHAL'in, 24 Mayıs'a kadar uzatılması öngörülüyor.

İspanya, 4 Mayıs'tan itibaren iş ve sosyal hayatta "kademeli normalleşme" sürecine başlayacak.