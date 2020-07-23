İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerinde, ülke genelinde yeni vaka sayılarındaki artışın sürmesi dikkati çekti.

Yeni vakalarda iki gün önce 529 olan günlük sayı, dün 730'a bugün de 971'e çıktı.

Ülkenin kuzey doğusundaki Aragon bölgesi son 24 saatte 415 yeni vaka ile en yüksek artışın olduğu özerk yönetim olurken, onu Katalonya (182), Madrid (102), Navarra (66) ve Bask (61) bölgeleri izledi.

COVID-19'dan dolayı mart ve haziran ayları arasında olağanüstü hal uygulayan İspanya'da son bir haftadır yeni vakalardaki artışın haziran ayı seviyesine ulaşmasıyla bazı bölgelerde kısıtlamaların tekrardan getirilmesi tartışılıyor.

Bu arada Bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 270 bin 166'ya ulaştı.

İspanya'da COVID-19'dan hayatlarını kaybedenlerin sayısı da son 24 saatte 3 artışla 28 bin 429 olarak güncellendi.