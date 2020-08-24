Avrupa'da COVID-19 vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan İspanya'da vaka artışının, 14 Mart-21 Haziran'da uygulanan olağanüstü hal (OHAL) dönemindekine yaklaşması, özerk yönetimleri harekete geçirdi.

İspanya'da merkezi hükümet ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olsa da 17 özerk yönetimin her biri farklı önlemler alıyor.

Ülkedeki toplam vakaların yaklaşık 3'te 1'inin görüldüğü başkent Madrid'de özerk yönetim, yeni vakaların çıktığı bazı ilçelerde halka mecbur olmadıkça sokağa çıkılmaması, 10 kişiden fazla kalabalık gruplarla toplanılmaması ve seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu.

Madrid özerk yönetimi, bölgede ekonomik faaliyetlerin durmaması için getirilen önlemleri "yasak" yerine "tavsiye" olarak duyururken, buna rağmen bazı işletmelerin kapatma kararı aldığı görüldü.

Apple firması, COVID-19 vakalarındaki artış gerekçesiyle Madrid'deki 4 satış mağazasını bugünden itibaren geçici olarak kapattı.

Karar mahkemeye taşındı

İspanya'nın birçok özerk yönetiminde olduğu gibi Madrid'de alınan disko, bar gibi kapalı eğlence merkezlerinin kapatılması, restoran ve kafeteryaların terasları dahil olmak üzere sosyal mesafenin korunamadığı alanlarda sigara içilmesinin yasaklanması kararı ise yargıya takıldı.

Madrid'deki bir mahkeme, OHAL ilan edilmeden eğlence merkezlerinin kapatılmasının temel hak ihlali ve eşitsizlik olduğuna kanaat getirerek bu kararları iptal etti.

İşletmeler ve halk arasında ciddi belirsizliğe neden olan karara, Madrid özerk yönetimi itiraz ederek üst mahkemeye gitti.

Katalonya

Madrid'in ardından en fazla vakanın görüldüğü ve son 24 saatte 1776 yeni vakanın tespit edildiği Katalonya'da Özerk Hükümet Başkanı Quim Torra, aile ve arkadaşlar arasında 10 kişiden fazla toplanılmasını yasakladıklarını açıkladı.

Torra, yeni eğitim-öğretim yılının başlaması gerektiğinin altını çizerek Katalonya'da okullarda 500 bin PCR testi yapılacağını, 12 yaş altındakilere maske takma zorunluluğu getirileceğini ve sınıflardaki öğrenci sayısının 20'nin altına indirileceğini duyurdu.

Günlük vaka artışının tekrardan 3 binin üzerine çıktığı İspanya'da, buna rağmen COVID-19 hastalarının hastanelerdeki toplam doluluk oranı içindeki payının yüzde 10 civarında olduğu belirtiliyor.

İspanya'da Sağlık Bakanlığının son olarak cuma günü güncellediği COVID-19 verilerine göre, ülkede toplam vaka sayısı 386 bin 54 olurken, salgın nedeniyle şimdiye kadar 28 bin 838 kişi öldü.