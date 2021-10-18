Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 13:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İspanya'da ağlama evi açıldı: Gelin ve ağlayın
Psikolojik sorun yaşayanlar, çoğunlukla bir uzmandan yardım almaktan kaçınabiliyor. İspanya'da özel bir klinik, bu duruma dikkat çekmek için ağlama evi açtı.
İspanya'da ruh sağlığının önemine dikkat çekmek için ilginç bir yönteme başvuruldu.
Başkent Madrid'de özel bir klinik, "ağlama evi" açtı.
Amaç, psikoloğa gitmenin normal bir durum olduğunu göstermek.
Renkli loş ışıklarla dekore edilen ağlama evinin duvarlarına psikologlara ait telefon numaraları asıldı.
"Gelin ve ağlayın", "Benim de endişelerim var", "Kötü olmak da iyidir", "Ağlayan cesurdur" gibi mesajlar yazıldı.
İspanya hükümet verilerine göre, ülkedeki her 10 gençten biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 6'sında da kaygı problemi var.
Etiketler: İspanya
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