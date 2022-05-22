Madrid Özerk Yönetim Hükümetinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PCR testleri sonucu maymun çiçeği virüsü tespit edilenlerin sayısının 39'a çıktığı, ayrıca 40 kadar şüpheli vakanın bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Diğer yandan Endülüs'te biri kesin 4'ü şüpheli, Kanarya Adaları'nda 2 şüpheli, Castilla La Mancha'da 2, Galisya, Extremadura, Bask ve Aragon'da da birer şüpheli maymun çiçeği vakası kaydedildiği bilgisi verildi.

Gözetim ve karantina altına alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ülkede virüsün çıkış yeri araştırılıyor

Yetkililer, Madrid ve Kanarya Adaları'nda görülen vakalar arasında bir bağ olabileceğini, virüsün çıkış yerinin Madrid'deki bir sauna ve Kanarya Adaları'nda yapılan bir parti olduğu tezi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre mevcut durumda 12 ülkede görülen maymun çiçeği vakalarında İspanya ilk sırada yer alıyor.