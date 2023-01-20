Yaklaşık 1500 nüfuslu Piornal kasabasında her yıl 19-20 Ocak'ta düzenlenen festival, bölge halkı için onur kaynağı olarak görülüyor.

Turp yağmuruna maruz kalan kişi, geleneksel ismiyle "jarramplas" olmak, Piornal halkı için öyle büyük bir onur ki başvuruların şimdiden 2048’e kadar dolduğu ifade ediliyor.

Bu yıl "jarramplas" olan kasabadaki iki genç, bu an için 15 yıl beklediklerini söyledi.

Kökeni Orta Çağ'a kadar uzanan festivalin, en yaygın inanışa göre eskiden bölgedeki sığır hırsızlarının sokakta dolaştırılmasına ve halk tarafından üzerlerine sebze ve meyve atılarak cezalandırılmalarına dayandığı biliniyor.

Kötülükleri ve hırsızları kovduğu inancıyla sürdürülen gelenekte "kötü" imajı için zırhlı ve renkli tüylü kostüm giyen "jarramplas" kullanılıyor.

Kostümü giyen kişi, tambur çalarak kasaba merkezinde dolaşırken bu esnada yüzlerce kişi cezalandırdığı düşüncesiyle ona turp fırlatıyor.

Piornal Belediyesi, iki gün süren etkinlikler kapsamında festivalde fırlatılmak üzere 30 ton turp dağıtıldığını açıkladı.

Turpların oldukça sert olması nedeniyle festival süresince hafif yaralananlar da oldu.

"Farklı ülkelerde benzer festivaller var ama hiçbiri buradaki gibi orijinal değil"

Yerel gazeteci Justo Perez, festivalin bölge halkı için anlamını şu sözlerle özetledi:

"Bizim için bir gelenek ve bir gurur. Neden yapıldığı, bu kostümün neden seçildiği, neden turp atıldığı ya da tambur çalındığı aslında tam olarak bilinmiyor. Biraz pagan bir geçmişi var ama bugünün büyük bir gurur ve neşe kaynağı. Maskenin içindeki halkı neşelendirdiği, halk ise onu onurlandırdığı için mutlu."

“İspanya’nın farklı yerlerinde ya da Bulgaristan gibi farklı ülkelerde benzer festivaller var ama hiçbiri buradaki gibi orijinal değil.” diyen Perez, festival boyunca büyük bir heyecan yaşandığını söyledi.

Çocukluğunda korktuğu "jarramplas"tan yıllar geçtikçe zevk aldığını anlatan Celia Rodriguez de "Dünyanın en güzel festivali. En azından bizim için böyle. Turp fırlatarak hem stresimizi atıyoruz hem de jarramplasa olan sevgimizi gösteriyoruz." dedi.

Jarramplas Festivali, 2014 yılından bu yana “ulusal değerde turistik bayram” olarak tanınıyor.