Haber Giriş: 25 Haziran 2021 Cuma 17:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya ve İtalya Dışişleri Bakanları Filistin’e ve İsrail'e gidecek
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İsrail ve Filistin meselesine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda İtalya Dışişleri Bakanı Maio, İspanya Dışişleri Bakanı Gonzales ile birlikte Filistin ve İsrail’e ziyaret gerçekleştireceklerini duyurdu.
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İspanyol mevkidaşı Arancha Gonzales Laya ile beraber temmuz sonunda Filistin ve İsrail’e gideceğini açıkladı.
Di Maio, İsrail ve Filistin meselesine ilişkin çevrim içi düzenlenen toplantıda konuştu.
"Temmuz sonunda, ağustosun ilk günlerinde İspanyol bakan Arancha Gonzales Laya ile beraber önce yeni İsrail Hükümeti'ne ardından Filistin topraklarına gideceğim."
Ortadoğu Dörtlüsü'nü canlandırmak amaçlanıyor
Di Maio, ziyaretlerinin, tarafları barış süreci müzakerelerine geri getirmek ve AB, ABD, Birleşmiş Milletler ve Rusya’dan oluşan Ortadoğu Dörtlüsü'nün rolünü canlandırma amacı taşıdığını vurguladı.
Etiketler: İspanya İtalya Filistin Devleti İsrail
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