İspanya'da Resmi Gazete'de bugün yayımlanarak yürürlüğe giren uygulama ile İspanya, Schengen ülkeleri 22 Avrupa Birliği ülkesi ile İzlanda, Norveç, İsviçre ve Lihtenştayn) için sınırlarındaki COVID-19 kontrollerine son verdi.

Bu ülkelerden gelenler, COVID-19 aşı kartı veya negatif sonuç test gösterme zorunluluğuna tabi tutulmayacak.

Schengen ülkeleri dışından gelen yolcular için ise aşı belgesi, ateş ölçümü ve fiziksel durumun görsel olarak kontrolü devam edecek.

Sağlık Bakanlığı, bu değişikliğin salgının epidemiyolojik durumundaki iyileşme nedeniyle yapıldığını, Avrupa Birliği ülkeleri içinde aşılama oranlarının yüksek olduğunu ve vaka sayılarının da düşük seviyelerde bulunduğunu açıkladı.