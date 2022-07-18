İspanya Kralı 6. Felipe'nin yeğeni Felipe Juan Froilan, silahlı çatışmanın ortasında kaldı.

Felipe Juan Froilan, Marbella kentinde Costa del Sol Gece Kulübü olarakta bilinen Opium Beach Club’ta dün gece 24’üncü yaş gününü kutluyordu. Bu sırada kulübün VIP bölümünde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı çatışma çıktı.

Froilan’ın olayla bir ilgisi olmadığı ve yara almadan kurtulduğu açıklandı.

Çatışmanın Hollanda ve İrlanda uyruklu iki kişi arasında çıktığı ifade edildi. İrlandalı şahıs Hollandalı şahıs ile tartışmasının ardından kulüpten atıldı. Daha sonra geri gelerek Hollandalı şahsa bıçakla saldırdığı ve Hollandalı şahsın saldırıya silahını çekerek karşılık verdiği aktarıldı. 4 kişinin silahla vurulduğu ve Hollandalı şahsın bıçakla yaralandığı duyuruldu.

Yaralıların sağlık durumlarının kritik olduğu ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, silahlı çatışmanın Malaga’da faaliyet gösteren rakip uyuşturucu çeteleri arasındaki bir hesaplaşmayla ilgili olduğu öne sürüldü.