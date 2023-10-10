İslami Cihad, Lübnan sınırında 2 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu

Sızma saldırısını ise Filistin İslami Cihad Hareketi üstlenmişti.

İsrail ordusu, sızma saldırısına karşılık Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait 3 askeri hedefi vurmuş, bunun neticesinde 5 Hizbullah üyesi hayatını kaybetmişti.

Ancak İsrail, dün Lübnan topraklarından ülkeye sızma girişimi olduğunu, çıkan çatışmada 2 unsurun öldürüldüğünü duyurmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 8 Ekim'de Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusu, gece yaptığı açıklamada, 300'üncü Tugay Komutan Yardımcısı Yarbay Alim Saad Abdullah'ın Lübnan sınırındaki çatışmada öldüğünü duyurmuştu.

İslami Cihad, saldırı sırasında 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini açıkladı.

Lübnan'da Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin internet sitesi, İslami Cihad tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

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