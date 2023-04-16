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Dünya
AA 16.04.2023 09:21

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Sudan'da diyalog için çağrı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalara son verilerek diyalog sürecine geri dönülmesi çağrısında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Sudan'da diyalog için çağrı
[Fotograf: AA]

İslam İşbirliği Teşkilatı, Sudan'ın bazı kentlerinde ordu ile HDK arasında yaşanan çatışmalardan derin endişe duyulduğunu açıkladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Sudan'daki taraflara çatışmalara derhal son vermeleri çağrısı yaptı.

Çatışan tarafları Sudan halkının çıkarlarını dikkate alarak diyalog sürecine geri dönmeye davet eden Taha, Sudan halkının bu krizi diyalog ve müzakerelerle aşmaya kadir olduğuna inancının tam olduğunu vurguladı.

Genel Sekreter Taha, İİT'nin Sudan'ın güvenlik, istikrar ve barışına önem verdiğini kaydetti.

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Sudan'daki çatışmalarda 56 kişi öldü

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, dün sabah ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında HDK'nin tamamen orduya katılmasını öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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