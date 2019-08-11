Kurban Bayramı’nın ilk gününde 600 binden fazla Avustralyalı Müslüman, 200’den fazla cami ve mescitte bayram namazını kıldı.

Avustralya’da Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde faaliyet gösteren 19 caminin yanı sıra Türk kuruluşlarına ait camilerde, bayram namazını eda etmek isteyen binlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı.

Çin

Çin'in başkenti Pekin’deki kentin en eski ve büyük camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen yediden yetmişe Çinli Müslümanlar bayram namazı için saf tuttu. Caminin tıklım tıklım dolduğu bayram namazı sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Namazın kılınmasının ardından kurbanlıklar görevliler tarafından kesildi.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunurken bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

Kırgızistan

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bayram namazını kılmak için Başbakanlık binası önündeki alana gelen yüzlerce kişi seccadelerini meydana, caddelere ve çimenlere serdi.

Başmüftülük din görevlilerin günün anlam ve önemine ilişkin vaazların ardından konuşan ülkenin Başmüftüsü Maksatbek Toktomuşev, kurban etinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Allah'ın, Kurban Bayramı'nı Müslümanlara verdiği en büyük hediyelerden birisi olduğunu vurgulayan Toktomuşev, "Bu büyük bayramdır. Mutluluk günüdür. Bugün Müslümanlar kalplere daha yakın olmalıdır. Birbirine hediye etmeli. Birbirini affetmeli. Eğer birisi doğru bir şey yapmıyorsa sabır edilmeli. Birliğini korumalıdır" dedi.

Özbekistan

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te binlerce insan bayram namazı için sabah erken saatlerde camilere akın etti. Müslümanlar, camilerde yer kalmayınca sokakları doldurdu. Camilerin bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, cami etraflarında güvenlik önlemleri alındı.

"Osman Mushafı" olarak bilinen ve üzerine Hazret Osman'ın kanının aktığı ceylan derisine yazılan Kur'an-ı Kerim'in muhafaza edildiği Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesi'ndeki bayram namazı hutbesini, Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkan Yardımcısı Abdulaziz Mansur okudu.

Kazakistan

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Müslümanlar, bayram namazını kıldı.

Bayram namazı şehrin 11 camisinde kılınırken binlerce Müslüman merkez cami Nur Astana'ya akın etti. Camiye sığmayanlar avluda saf tuttu. Cami avlusunda el güreşi, halter kaldırma ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi.

Müslümanlar, namazın ardından hayvan pazarlarına gitti ve seçtikleri kurbanları belirlenen yerlerinde kesti, etleri yoksullara dağıttı.

"Bayramın halkımızın ruhani hayatında özel yeri var"

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik bayramı olduğunu belirterek "Bu nedenle bu bayramın halkımızın ruhani hayatında özel yeri var" ifadesini kullandı. Tokayev, Müslüman toplumun, bayram günlerinde hayırlı işler yaptığını aktardı.

Kaynak: AA