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Dünya
AA 07.07.2025 08:44

İşgalci İsrail, Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenledi

İsrail'in eli kanlı Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

İşgalci İsrail, Yemen'de farklı noktalara hava saldırıları düzenledi
[Temsili Fotoğraf: AA Arşiv]

"Siyah Bayrak" adı verilen saldırı kapsamında İsrail ordusunun, Hudeyde, Salif ve Ras İsa limanlarına, Ras el-Kesib elektrik santraline ve Husilerin kullandığı "Galaxy Leader" gemisine şiddetli saldırılar düzenlediğini belirten Katz, "Husiler, eylemlerinin bedelini ağır şekilde ödemeye devam edecekler." ifadesini kullandı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Katil İsrail'in Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıların onlarca savaş uçağıyla düzenlendiğini aktardı.

İsrail ordusu, kısa süre önce Yemen'deki bazı noktaların işaretli olduğu harita paylaşarak saldırı tehdidinde bulunmuştu.

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