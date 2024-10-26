İşgalci İsrail: İran'a yönelik saldırılar sona erdi

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a karşılık olarak düzenlediği saldırıların sona erdiğini teyit edebiliriz." ifadesine yer verildi.

İran"daki "askeri hedeflerin vurulduğu" belirtilen açıklamada, ordunun görevini tamamladığı aktarıldı.

Açıklamada, "Eğer İran’daki rejim tansiyonu yeniden yükseltmeye karar verirse buna karşılık vermek zorunda kalacağız." denildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da İran'a yönelik saldırının sona erdiği belirtilerek, "Uçaklarımız güvenli bir şekilde eve döndü." ifadesi kullanıldı.

İran Hava Kuvvetleri, İsrail'in Tahran, Huzistan ve İlam'daki askeri tesislere saldırdığını bildirdi.

Şam'da da patlama sesleri duyuldu

Tahran'daki patlamalarla eş zamanlı olarak Suriye'nin başkenti Şam ve Humus ilinde de patlamalar meydana geldi.

ABD: Dahlimiz yok

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları hakkında ABD'nin önceden bilgilendirildiğini aktaran ABD'li bir savunma yetkilisi, İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN da İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD'yi bilgilendirdiğini bildirmişti.