Dünya

İş görüşmesinde sinirlenen şahıs ortağına ateş etti

16 Ocak 2020 Perşembe 10:06 - Son Güncelleme 16 Ocak 2020 Perşembe 10:18

Rusya’da bir kafede iş görüşmesi yapan şahıslardan biri masadan kalkmak isteyince, görüşme yaptığı kişilerden birinin silahını ateşlemesiyle kurşunların hedefi oldu.