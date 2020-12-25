Haber Giriş: 25 Aralık 2020 Cuma 09:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İrlanda Pfizer BioNTech koronavirüs aşısını onayladı
İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly, Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının ülkede onaylandığını açıkladı.
Bakan Donelly, kendi imzasının bulunduğu onay belgesinin fotoğrafını paylaşarak aşının 30 Aralık itibariyle İrlanda'da uygulanacağını belirtti.
İrlanda Sağlık Bakanı Stephen Donelly Pfizer BioNTech koronavirüs aşısının İrlanda’da onayladığını ifade ederek, “İrlanda'da Pfizer aşısının kullanımına izin veren yönetmeliği imzaladığımı bildirmekten memnuniyet duyuyorum. İlk teslimat Aziz Stephen Günü olacak, ilk aşılar 30 Aralık. Pek çokları için bu kadar zor bir yıl olan bu yıl, bunu görmek gerçekten harika” dedi.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Aşı Çalışmaları
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