İrlanda Yüksek Mahkemesi, taraflar arasında görüşmeler tamamlanmadan pilotların grev kararını açıklandığını belirterek bu nedenle Ryanair pilotlarının ağustos ve eylül aylarında toplam dört gün greve gitme kararının geçersiz olduğunu bildirdi.

Ryanair Üst Yöneticisi Michael O’Leary geçtiğimiz ay şirketin kadrosunda gereğinden fazla pilota sahip olduğunu, şirkette yakında işten çıkarmaların başlayacağını belirterek, “Son derece zor bir yaz geçiriyoruz. Çok daha zor bir kışla karşı karşıya kalacağız” ifadesini kullanmıştı.

Merkezi Dublin’de olan hava yolu şirketi Ryanair’de çalışan 180 pilotun temsil edildiği Britanya Pilot Derneği (Balpa) daha önce 22-23 Ağustos ve 2-4 Eylül tarihlerinde toplam dört günlük greve gitme kararını açıklamıştı.

Kaynak: AA