İslam karşıtlığı ve ırkçılığın küresel bir tehdit olduğu gerçeği, Yeni Zelanda'da bir kez daha ortaya çıktı. Christchurch kentindeki saldırıda iki cami hedef alındı. Katliamda 51 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Türk nüfusunun en yoğun olduğu Avrupa ülkesi Almanya'dan ise hemen her gün ırkçı saldırı haberleri geliyor. Türk nüfusunun en yoğun olduğu Avrupa ülkesi Almanya'dan ise hemen her gün ırkçı saldırı haberleri geliyor.

Köln’de 20 yıldır taksi şoförlüğü yapan Celal Kaya mağdurlardan sadece biri. Kendisine hakaret eden müşterilerden taksiyi terk etmelerini isteyen Kaya darp edildi, canını zor kurtardı.

Irkçılık yeşil sahalarda

Irkçılık yeşil sahalara da sıçradı. Wolfsburg şehrinde oynanan maçta siyahi futbolcu Leroy Sane ile Türk asıllı İlkay Gündoğan'a ırkçı sözlerle hakaret edildi. Futbolcu Mesut Özil ise ayrımcılık ve ırkçılığa katlanmayarak Almanya Milli Takımı’nı bıraktı.

Suriyeli bir çocuğun hayatını kaybettiği yere gamalı haç

Almanya'da tahammülsüzlüğün bir başka örneği ise Schönberg kasabasında yaşandı.

9 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun kazada hayatını kaybettiği yere iki kez gamalı haç çizildi, yanına 1-0 yazıldı.

Göçmenleri hedef alan gösteriler

Chemnitz ise ırkçıların gösterilerine sahne oldu.

Küba asıllı bir Alman vatandaşının öldürülmesinin ardından şüphelilerin Suriye ve Iraklı olduğu anlaşılınca ırkçılar sahneye çıktı.

Göçmenleri hedef alan gösteriler uzun süre devam etti.

İsveç’te 38 cami ve mescit saldırıya uğradı

Sadece 2018 yılında 38 cami ve mescidin saldırıya uğradığı İsveç'te "Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler satıldı.

Irkçı saldırılar sınır dinlemedi. Danimarka'da namaz sabote edildi, Fransa'da cami inşaatına domuz kafası bırakıldı, bir stadyumun duvarlarına "İslam dışarı" yazıldı.

Kur’an-ı Kerim sayfaları yırtılıp yerlere atıldı

İslam karşıtları ve ırkçılar İngiltere'de de sık sık sahneye çıktı. Birmingham kentinde, 5 camiye balyozlu saldırı düzenlendi. İslam Akademisi saldırıya uğradı, Kur'an-ı Kerim sayfaları yırtılıp yerlere atıldı. Londra'da ise metroda bir saldırgan, maymun taklidi yaparak siyahi gencin üzerine böyle atladı.

Kaynak: TRT Haber