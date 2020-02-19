Zibakelam, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İdlib'de 3 milyondan fazla insanın yaşadığını hatırlatarak, insani drama dikkati çekti.

İdliblilerin Esed rejimi askerlerinin gelişini "memnuniyetle karşılamak" yerine Türkiye sınırına doğru kaçtığını vurgulayan Zibakelam, "İdlibliler, asgari yaşam imkanlarının dahi bulunmadığı kamplara sığınıyor. Çok sayıda çocuk, soğuklardan dolayı donarak hayatını kaybetti. İlginç olan şu ki; İran basınının tamamı bu faciayla ilgili hiçbir şey söylemiyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler (BM), İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, İdlib'de devam eden krizin "dehşete düşüren" yeni bir seviyeye ulaştığı konusunda uyarıda bulunarak, 21'inci yüzyılın en büyük insani felaketinin İdlib'de yaşandığına dikkati çekmişti.