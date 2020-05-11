İran Cumhurbaşkanlığı internet sitesine göre, Ruhani, Rahmani’den boşalan makama, vekaleten Rahmani'nin yardımcısı Hüseyin Müderris Hıyabani’yi getirdi.

Tahran yönetimi tarafından Rahmani'nin görevden alınma gerekçesine dair bilgi verilmese de, sebebin ülkede üretilen otomobil fiyatlarının artması olduğu değerlendiriliyor.

Rahmani koronavirüse yakalanmıştı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de yeni tip koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

İran medyası, 4 Mart'ta, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rahmani'de Covid-19 tespit edildiğini ve durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alındığını duyurmuştu.