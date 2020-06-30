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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde patlama
[Fotoğraf: TRT Haber]
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama meydana geldi.
İran'ın Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Kurin beldesinde patlama sesi duyuldu.
Haberde, patlamanın bölgede faaliyet gösteren örgütlerin bir saldırısı olabileceği belirtildi.
Tasnim Haber Ajansı da olayın askeri aracı hedef olan bir saldırı olabileceğine işaret etti.
Olayla ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: patlama Kurin beldesi İran Sistan-BeluçistanSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 02:37
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