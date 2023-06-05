Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 05.06.2023 17:40

İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkesinin Riyad Büyükelçiliğinin yarın açılacağını duyurdu.

İran'ın Riyad Büyükelçiliği yarın açılıyor
[Riyad | Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kenani, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Kenani, "İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması kapsamında yapılan ikili anlaşmaların uygulanması sürecini tamamlamak amacıyla, İran İslam Cumhuriyeti'nin Riyad Büyükelçiliği, İran İslam Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosluğu ve İran'ın İslam İşbirliği Teşkilatı Daimi Temsilciliği 6-7 Haziran günlerinde resmen açılacaktır." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, büyükelçilik ve başkonsolosluk açılışının, İranlı hacılara hizmet verebilmek için onların kutsal topraklara gelişinden önce gerçekleştirileceğini kaydetti.

İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kopması

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr en-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti.

İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binası, İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti.

Bu saldırıların ardından Suudi Arabistan yönetimi, 3 Ocak'ta İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Körfez ve Arap ülkelerinin çoğu da Ocak 2016'da Riyad'ın Tahran'la ilişkileri kesme kararını destekleyerek İran ile diplomatik bağlarını kestiğini duyurmuştu.

İran-Suudi Arabistan ilişkilerinin yeniden başlaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, 6 Nisan'da Çin'in başkenti Pekin'de bir araya gelmiş ve iki ülke büyükelçiliklerinin yeniden açılması, iki ülke arasındaki uçuşların başlatılması ve vizelerin kolaylaştırılması konusunda anlaşmıştı.

Tahran ile Riyad arasında 7 yıl aradan sonra dışişleri bakanları düzeyindeki ilk resmi görüşme sonrasında yayımlanan ortak bildiride "iki ülkenin işbirliğini her alanda genişletme konusunda anlaştığı" belirtilmişti.

ETİKETLER
Suudi Arabistan İran
Sıradaki Haber
Fransa, yarınki kitlesel protestolara ülke dışından katılıma karşı harekete geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:26
Çatalzeytin'de 5 köyü ilçeye bağlayan grup yolu çöktü
17:56
Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı gelirleri yüzde 36 düştü
17:52
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan "Zaporijya" uyarısı
17:48
Kapadokya'yı mayıs ayında 447 binden fazla turist gezdi
17:44
Rusya: Belgorod’a girmeye çalışan Ukraynalı güçler engellendi
17:10
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
Al-Zahir Baybars Camii yeniden açıldı
FOTO FOKUS
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
Sürücüler kavga ederken motosikleti çaldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ