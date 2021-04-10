İran önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 146 adetten oluşan IR6 santrifüj zincirini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla devreye soktu.

“Öncekilere kıyasla 50-60 kat daha fazla verime sahip"

Canlı yayında 146 IR6 ve 30 IR5 santrifüjün faaliyete başlaması talimatını veren Ruhani, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Yeni santrifüjlerden öncekilere oranla 10 kat daha fazla verim elde edilebiliyor. Eski santrifüjler SWU idi, yeni nesil santrifüjler ise 10 SWU. Günümüzde teknolojik açıdan 50 SWU olan IR9 santrifüjlerini de üretecek seviyeye ulaştık. IR9 santrifüjleri öncekilere kıyasla 50-60 kat daha fazla verime sahip."

Nükleer gücün askeri amaçla kullanılmayacağı vurgusu

Dünyaya Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) ile ilgili taahhütte bulunduklarını ve buna bağlı olduklarını belirten Ruhani, tüm nükleer faaliyetlerinin barışçıl olduğunu ve askeri amaçlarla kullanılmayacağını bir kere daha vurguladığını söyledi.

Ruhani, geçen seneden bu yana nükleer faaliyetler alanında 133 projeyi hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.