Haber Giriş: Kaynak: AA
İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA]
Merkez üssü İran'ın Hoy kentinde, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 02.07'de İran'ın Hoy kentinde 4,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 6 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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