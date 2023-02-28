Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı 20:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'ın güneybatısında 4,6 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneybatısındaki Fars eyaletinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Fars eyaleti olan 4,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 19.28’de kaydedildi.
Deprem yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
Sarsıntı sonrasında can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Eyaletin Dorz köyünde de 21 ve 22 Şubat’ta 5,2 ve 5,5 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
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